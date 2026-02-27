«Очень слабо». Канищев — об уровне игры «Зенита» в матче с «Балтикой»

Бывший российский нападающий Александр Канищев поделился мнением о минувшем матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» победил «Балтику» со счётом 1:0.

«Если честно, «Зенит» подразочаровал. Кроме результата, нет ничего положительного. Положительное — это только результат. Очень слабо», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом» (8 марта), а «Балтика» сыграет с «Ростовом» (7 марта).

