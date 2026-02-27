Семак высказался о победе «Зенита» в матче с «Балтикой» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о победе сине-бело-голубых в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Очень важная и трудная игра, с минимумом явных голевых моментов. Подходы были, но завершающей передачи качественной в последней трети нам не хватало, чтобы создавать больше. Первый матч [после перерыва] всегда сложный вне зависимости от того, сколько и как готовишься. Обычно команды вкатываются в сезон довольно хорошо готовыми физически, вскрывать оборону команды, которая количеством и качеством умеет обороняться, достаточно сложно. Главное, что победили, сделали шажочек вперёд, будем готовиться к следующему матчу.

Игра новичков? Думаю, не до конца влились в ритм нашего чемпионата, но видно, что качественные игроки, нужно время. Ни один игрок за две недели‑месяц полноценно не вольётся качественно в игру команды, не будет готов оптимально. Через игровую практику, матчи будут набирать ребята», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом» (8 марта).

