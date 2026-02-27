«Не понимаю, как устроен чертёж линий». Нагучев — о матче «Зенита» с «Балтикой»

Известный комментатор Роман Нагучев высказался о матче 19-го тура РПЛ, в котором «Зенит» одержал победу над «Балтикой» со счётом 1:0, а также об отменённом голе калининградской команды.

«Кайфовый был матч! Но, как сын учительницы алгебры и геометрии, я совершенно не понимаю, как устроен чертёж линий в таких положениях вне игры. Мы их сто раз показали и я сто раз ничего не понял. Рад, если вы в этом разобрались. И была ли вообще помеха», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Фото: Кадр трансляции

Защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол в ворота «Зенита» на 75-й минуте матча, однако мяч был отменён после просмотра VAR.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.