Футбол

Дивеев высказался об отменённом голе «Балтики» в матче с «Зенитом»

Дивеев высказался об отменённом голе «Балтики» в матче с «Зенитом»
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился мнением о победе санкт-петербургской команды в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (1:0). Также футболист сине-бело-голубых высказался об эпизоде с отменённым мячом гостей, забитым на 75-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

— Мы понимали, что «Балтика» будет играть длинными передачами, нужно было забирать подбор. Мы же торопились в атаке, отдавали лёгкие мячи, они просто выносили их.

– Объясните то, как сложилось начало второго тайма.
– Они начали грузить нас, а мы в простых ситуациях начали терять мяч.

– А ситуация с отменённым голом Андраде?
– Честно, я не видел. Думаю, нападающий блокировал нашего вратаря. Но я не видел момента. Когда судья пошёл смотреть VAR, то я понял, что будет офсайд.

Я точно знал, что мы должны, обязаны выигрывать. «Балтика» — молодцы. Но главное — результат, — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

Фото: офсайд, из-за которого отменили гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче РПЛ

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

