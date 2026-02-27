Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Сергей Семак одержал 150-ю победу в РПЛ на посту главного тренера «Зенита»

Комментарии

«Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 1:0 в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак одержал 150-ю победу в РПЛ у руля санкт-петербургского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

Сергей Семак стал четвёртым тренером в истории чемпионата России, выигравшим 150 игр с одной командой. Ранее это делали Юрий Сёмин (293 победы с «Локомотивом»), Олег Романцев (199 со «Спартаком») и Курбан Бердыев (164 с «Рубином»).

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом». Эта игра состоится 8 марта.

Новости. Футбол
