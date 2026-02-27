Скидки
Футбол Новости

Аршавин: «Балтика» провела шикарный матч. Максимум проблем доставила «Зениту»

Аршавин: «Балтика» провела шикарный матч. Максимум проблем доставила «Зениту»
Комментарии

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о матче 19-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Балтикой» (1:0). Единственный мяч забил нападающий хозяев Луис Энрике.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Сложный матч, как и предполагали. «Балтика» провела шикарный матч. Максимум проблем доставила «Зениту».

Дивеев сыграл достаточно надёжно, сыграл на своём уровне. С «Балтикой» играть тяжело. Новички Джон Дуран и Джон Джон завязли просто, как и другие игроки.

Луису Энрике должны давать такие моменты в каждом матче. У него большой запас технического оснащения и физической мощи. Решил вопрос, можно так сказать, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом» (8 марта).

