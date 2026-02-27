Аршавин: «Балтика» провела шикарный матч. Максимум проблем доставила «Зениту»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о матче 19-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Балтикой» (1:0). Единственный мяч забил нападающий хозяев Луис Энрике.

«Сложный матч, как и предполагали. «Балтика» провела шикарный матч. Максимум проблем доставила «Зениту».

Дивеев сыграл достаточно надёжно, сыграл на своём уровне. С «Балтикой» играть тяжело. Новички Джон Дуран и Джон Джон завязли просто, как и другие игроки.

Луису Энрике должны давать такие моменты в каждом матче. У него большой запас технического оснащения и физической мощи. Решил вопрос, можно так сказать, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом» (8 марта).

