«Работали много и усердно». Акинфеев — о завершившихся сборах ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о завершившихся зимних сборах армейцев в Дубае (ОАЭ).

«Очередные сборы позади. Провели их с максимальной пользой: поработали и над физикой, и над тактикой. Работали много и усердно. Теперь ждём встречи с вами на трибунах – впереди РПЛ и Кубок», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

После 18 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Зенит», у которого 42 очка после 19 игр.

В первом матче после зимней паузы ЦСКА предстоит встретиться на выезде с грозненским «Ахматом» 1 марта.