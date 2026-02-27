Генич: «Зенит» взял три очка, а выиграла «Балтика»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на результат матча 19-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой», в котором сине-бело-голубые победили со счётом 1:0. На 75-й минуте калининградская команда забила гол, однако он был отменён после просмотра VAR.

«Зенит» взял три очка, а выиграла «Балтика». Второй тайм в их исполнении — супер», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом» (8 марта), а «Балтика» сыграет с «Ростовом» (7 марта).

