Футбол

Игрок «Зенита» Дивеев: мы выходим и знаем, что делать

Игрок «Зенита» Дивеев: мы выходим и знаем, что делать
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0) ответил на вопрос о своей роли при стандартах сине-бело-голубых.

— Можно ли сказать, что вы ещё одна атакующая опция «Зенита» на угловых и штрафных?
— У нас много высокорослых игроков: я, Нино, Дуран, Дуглас хорошо играет головой. Мы выходим и знаем, что будем делать. Были моменты забить как у меня, так и у Соболева, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом». Эта игра состоится 8 марта.

