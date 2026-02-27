Игрок «Зенита» Дивеев: юбилей Семака придавал мотивации победить «Балтику»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев подчеркнул, что день рождения главного тренера команды Сергея Семака стал дополнительной мотивацией для победы в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0).

«Конечно, юбилей Семака придавал мотивации победить. День рождения Сергея Богдановича, плюс мы все понимаем, что должны находиться на первом месте. Была двойная мотивация в матче с «Балтикой», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

