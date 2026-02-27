Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев сравнил свои функции в «Зените» и ЦСКА

Игорь Дивеев сравнил свои функции в «Зените» и ЦСКА
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после своего дебюта за сине-бело-голубых в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0) рассказал, сильно ли изменились его функции в новой команде. В зимнее трансферное окно россиянин перешёл из ЦСКА в санкт-петербургский клуб.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

— Ваши функции сильно изменились по сравнению с тем, когда вы были защитником ЦСКА?
— Глобально нет. У нас был разговор с Сергеем Богдановичем и тренерским штабом. Мы обговорили, что я могу делать, а что не могу. Требования почти такие же. Всё то же самое, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Драма в первом же матче после возвращения РПЛ! У «Балтики» отняли гол, а «Зенит» — первый
Драма в первом же матче после возвращения РПЛ! У «Балтики» отняли гол, а «Зенит» — первый
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android