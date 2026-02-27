Игорь Дивеев сравнил свои функции в «Зените» и ЦСКА

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после своего дебюта за сине-бело-голубых в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0) рассказал, сильно ли изменились его функции в новой команде. В зимнее трансферное окно россиянин перешёл из ЦСКА в санкт-петербургский клуб.

— Ваши функции сильно изменились по сравнению с тем, когда вы были защитником ЦСКА?

— Глобально нет. У нас был разговор с Сергеем Богдановичем и тренерским штабом. Мы обговорили, что я могу делать, а что не могу. Требования почти такие же. Всё то же самое, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.