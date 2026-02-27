Игорь Дивеев ответил, будет ли смотреть матч ЦСКА с «Ахматом»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил, будет ли смотреть матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 1 марта.

— Будете ли смотреть за матчем бывшей команды ЦСКА с «Ахматом»?

— Буду, конечно, смотреть футбол. Мне самому интересно посмотреть, как будет играть моя бывшая команда. И как остальные матчи пройдут. Не все, конечно, но постараюсь посмотреть (улыбается), — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 18 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Зенит», у которого 42 очка после 19 игр.