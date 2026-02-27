Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев ответил, будет ли смотреть матч ЦСКА с «Ахматом»

Игорь Дивеев ответил, будет ли смотреть матч ЦСКА с «Ахматом»
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил, будет ли смотреть матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Будете ли смотреть за матчем бывшей команды ЦСКА с «Ахматом»?
— Буду, конечно, смотреть футбол. Мне самому интересно посмотреть, как будет играть моя бывшая команда. И как остальные матчи пройдут. Не все, конечно, но постараюсь посмотреть (улыбается), — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 18 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Зенит», у которого 42 очка после 19 игр.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Дивеев: юбилей Семака придавал мотивации победить «Балтику»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android