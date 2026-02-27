Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
«Абсолютно несправедливый итог». «Балтика» — о поражении в матче РПЛ с «Зенитом»

Комментарии

Пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале сделала публикацию после поражения в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

Калининградский клуб выложил новость с результатом встречи и сопроводил её комментарием: «Абсолютно несправедливый итог».

На 75-й минуте защитник калининградской команды Кевин Андраде забил гол, однако мяч был отменён после просмотра VAR. Нападающий гостей Брайан Хиль оказался в офсайде.

«Балтика» заработала 35 очков после 19 матчей чемпионата России и располагается на пятой строчке. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева встретятся с «Ростовом» (7 марта).

«Балтика» обжалует отменённый гол в ворота «Зенита» в ЭСК

Самые титулованные футбольные клубы России:

