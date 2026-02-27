«Абсолютно несправедливый итог». «Балтика» — о поражении в матче РПЛ с «Зенитом»

Пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале сделала публикацию после поражения в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» со счётом 0:1.

Калининградский клуб выложил новость с результатом встречи и сопроводил её комментарием: «Абсолютно несправедливый итог».

На 75-й минуте защитник калининградской команды Кевин Андраде забил гол, однако мяч был отменён после просмотра VAR. Нападающий гостей Брайан Хиль оказался в офсайде.

«Балтика» заработала 35 очков после 19 матчей чемпионата России и располагается на пятой строчке. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева встретятся с «Ростовом» (7 марта).

