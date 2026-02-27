Гендиректор «Балтики» Измайлов прокомментировал поражение от «Зенита»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о поражении команды в матче с «Зенитом» (0:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

«В первом тайме «Зенит» нас придавил. Мы больше оборонялись. А во втором тайме была абсолютно равная игра. Моменты были у тех и других ворот. Могу сказать, что наши парни молодцы. Очень хорошо сыграли. Это первый матч после паузы, и они не дрогнули перед «Зенитом», перед стадионом, где 30 тысяч болельщиков.

Могу сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Я считаю, их было очень хорошо слышно и их поддержка нам очень сильно помогла в этом равном бою», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

