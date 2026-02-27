Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Гендиректор «Балтики» Измайлов: матч с «Зенитом» должен был закончиться по-другому

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1) ответил на вопрос, считает ли он, что санкт-петербургскому клубу повезло с результатом.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

— Считаете ли вы, по тому, как складывался матч, что «Зениту» повезло?
— В футболе слово «повезло» не очень корректно использовать. Была равная игра, наверное, матч должен был закончиться по-другому, — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

