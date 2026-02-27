Гендиректор «Балтики» Измайлов высказался о дебюте за клуб Рядно

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о дебюте защитника Михаила Рядно за калининградский клуб в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Подошёл к Рядно, его поздравил с прекрасным дебютом. Молодой парень, первый матч на таком уровне и сразу на «Газпром Арене» — молодец! После игры поддержали и Андраде», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.