Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Главная Футбол Новости

«Балтика» обжалует отменённый гол в ворота «Зенита» в ЭСК

«Балтика» обратится в ЭСК РФС в связи с отменой гола в ворота «Зенита» (1:0) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщили в пресс-службе калининградского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

На 75-й минуте защитник калининградской команды Кевин Андраде забил гол, однако мяч был отменён после просмотра VAR. Нападающий гостей Брайан Хиль оказался в офсайде.

Фото: Кадр трансляции

«Балтика» заработала 35 очков после 19 матчей чемпионата России и располагается на пятой строчке. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева встретятся с «Ростовом» (7 марта). «Зенит» проведёт игру с «Оренбургом» (8 марта).

Самые титулованные футбольные клубы России:

