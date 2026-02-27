«Балтика» обжалует отменённый гол в ворота «Зенита» в ЭСК

«Балтика» обратится в ЭСК РФС в связи с отменой гола в ворота «Зенита» (1:0) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщили в пресс-службе калининградского клуба.

На 75-й минуте защитник калининградской команды Кевин Андраде забил гол, однако мяч был отменён после просмотра VAR. Нападающий гостей Брайан Хиль оказался в офсайде.

Фото: Кадр трансляции

«Балтика» заработала 35 очков после 19 матчей чемпионата России и располагается на пятой строчке. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева встретятся с «Ростовом» (7 марта). «Зенит» проведёт игру с «Оренбургом» (8 марта).

