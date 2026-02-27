«Балтика» обжалует отменённый гол в ворота «Зенита» в ЭСК
Поделиться
«Балтика» обратится в ЭСК РФС в связи с отменой гола в ворота «Зенита» (1:0) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщили в пресс-службе калининградского клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'
На 75-й минуте защитник калининградской команды Кевин Андраде забил гол, однако мяч был отменён после просмотра VAR. Нападающий гостей Брайан Хиль оказался в офсайде.
Фото: Кадр трансляции
«Балтика» заработала 35 очков после 19 матчей чемпионата России и располагается на пятой строчке. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева встретятся с «Ростовом» (7 марта). «Зенит» проведёт игру с «Оренбургом» (8 марта).
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 27 февраля 2026
-
23:49
-
23:41
-
23:25
-
23:21
-
23:13
-
23:10
-
23:00
-
22:54
-
22:40
-
22:38
-
22:33
-
22:32
-
22:31
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
22:09
-
22:03
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:29