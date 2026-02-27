Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Балтики» Измайлов: мы нашли, как заменить Сауся

Гендиректор «Балтики» Измайлов: мы нашли, как заменить Сауся
Комментарии

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1) высказался, почему на команду не повлиял уход защитника Владислава Сауся. В зимнее трансферное окно фулбек перешёл в «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

— Ушёл Саусь, но кажется, что команда не стала слабее после ухода игрока, который был основным в составе. За счёт чего это получается?
— За счёт командных тренировок, сборов, за счёт того, что мы нашли замену, все структуры клуба работают. Огромное спасибо тренерскому штабу за то, что, несмотря на уход одного из ключевых игроков, это не сказалось на качестве — мы нашли, как его заменить, — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Драма в первом же матче после возвращения РПЛ! У «Балтики» отняли гол, а «Зенит» — первый
Драма в первом же матче после возвращения РПЛ! У «Балтики» отняли гол, а «Зенит» — первый
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android