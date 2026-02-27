Гендиректор «Балтики» Измайлов: мы нашли, как заменить Сауся

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1) высказался, почему на команду не повлиял уход защитника Владислава Сауся. В зимнее трансферное окно фулбек перешёл в «Спартак».

— Ушёл Саусь, но кажется, что команда не стала слабее после ухода игрока, который был основным в составе. За счёт чего это получается?

— За счёт командных тренировок, сборов, за счёт того, что мы нашли замену, все структуры клуба работают. Огромное спасибо тренерскому штабу за то, что, несмотря на уход одного из ключевых игроков, это не сказалось на качестве — мы нашли, как его заменить, — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.