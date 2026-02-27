Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Балтики» Нагайцев: преподнесли такой подарок Семаку все вместе

Тренер «Балтики» Нагайцев: преподнесли такой подарок Семаку все вместе
Комментарии

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался после поражения своей команды от «Зенита» (0:1) в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

— Мы гордимся нашими ребятами, они сыграли так, как мы их просили. Были близки к тому, чтобы сделать результат, но сегодня у Сергея Богдановича Семака день рождения, поэтому ему преподнесли такой подарок все вместе.

— Насколько отменённый гол повлиял на команду?
— Сказать, что не повлиял, не могу. На результат повлиял, — сказал Нагайцев в эфире «Матч ТВ».

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

