Главная Футбол Новости

«Всегда любил нападающих, которые умеют сохранять мяч». Мостовой — об Угальде

«Всегда любил нападающих, которые умеют сохранять мяч». Мостовой — об Угальде


Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

«У него много хороших качеств есть, тех качеств, которые он начал показывать, забивая чуть ли не в каждой игре. Он резкий, быстрый, правильно открывается. Хорошо, что он обладает небольшим ростом и правильно прикрывает мяч. Я всегда любил нападающих, которые умеют сохранять мяч», — сказал Мостовой в интервью на YouTube-канале «100% Мяса».

В нынешнем сезоне Манфред Угальде принял участие в 21 матче за клуб во всех турнирах, в которых он отметился шестью забитыми мячами.

