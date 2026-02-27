Луис Энрике ответил, о чём думал во время эпизода с отменённым голом «Балтики»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о своих мыслях во время эпизода с пропущенным голом в матче Мир РПЛ с «Балтикой» (1:0). На 75-й минуте защитник гостей Кевин Андраде забил гол, однако мяч был отменён после просмотра VAR. На 87-й минуте Энрике отметился победным голом.

— Что вы чувствовали и о чём думали, когда наша команда пропустила, потом был долгий просмотр VAR, и всё-таки гол отменили?

— Всё время я думал только об игре. Потому что даже если бы мы пропустили, то это был бы не повод опускать руки, опускать голову, бросать борьбу. Конечно, мы бы продолжили и, может быть, даже с удвоенной силой. Я просто думал об игре и том, что ещё можно в игре изменить, — приводит слова Энрике пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

