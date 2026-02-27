Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» потерпела второе поражение в сезоне РПЛ

«Балтика» потерпела второе поражение в сезоне РПЛ
Комментарии

«Балтика» уступила санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:1 в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым калининградцы потерпели второе поражение в нынешнем сезоне чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

Ранее «Балтика» 28 сентября 2025 года в 10-м туре РПЛ проиграла московскому ЦСКА также со счётом 0:1. Всего у калининградской команды девять побед, восемь ничьих и два поражения в 19 встречах. Подопечные Андрея Талалаева заработали 35 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Балтика» сыграет с «Ростовом» (7 марта). Встреча с жёлто-синей командой состоится в Ростове-на-Дону.

Материалы по теме
Драма в первом же матче после возвращения РПЛ! У «Балтики» отняли гол, а «Зенит» — первый
Драма в первом же матче после возвращения РПЛ! У «Балтики» отняли гол, а «Зенит» — первый
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android