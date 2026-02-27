«Балтика» потерпела второе поражение в сезоне РПЛ

«Балтика» уступила санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:1 в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым калининградцы потерпели второе поражение в нынешнем сезоне чемпионата России.

Ранее «Балтика» 28 сентября 2025 года в 10-м туре РПЛ проиграла московскому ЦСКА также со счётом 0:1. Всего у калининградской команды девять побед, восемь ничьих и два поражения в 19 встречах. Подопечные Андрея Талалаева заработали 35 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Балтика» сыграет с «Ростовом» (7 марта). Встреча с жёлто-синей командой состоится в Ростове-на-Дону.