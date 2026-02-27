Луис Энрике разобрал свой победный гол в ворота «Балтики» на 87-й минуте матча РПЛ

Нападающий «Зенита» Луис Энрике разобрал свой мяч в ворота «Балтики», забитый на 87-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ. Этот гол стал победным, сине-бело-голубые победили со счётом 1:0.

— Луис, давайте чуть подробнее разберём ваш гол. Были ли какие-то другие мысли по поводу завершения этого эпизода?

— Да, были разные варианты, потому что и тренерский штаб, и партнёры по команде всегда говорят мне не бояться идти в обыгрыш — что у меня есть все данные для этого — и бить с обеих ног. Сегодня так получилось, что удалось обмануть защитника, переложить мяч под правую ногу, точно попасть. Очень рад, что смог помочь команде, повторюсь, что мы смогли победить. Всех с победой поздравляю! — приводит слова Энрике пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

