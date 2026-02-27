Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов — о матче с «Балтикой»: классные команды должны дожимать, что «Зенит» и сделал

Радимов — о матче с «Балтикой»: классные команды должны дожимать, что «Зенит» и сделал
Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Есть такая фраза: «Тремя очками больше, одной игрой меньше». Сейчас «Зенит» вышел на первое место. Классные команды должны дожимать такие игры, что «Зенит» и сделал.

Новичкам «Зенита» ещё надо адаптироваться. Видно, что тому же Дурану нужно время.

Луис Энрике изменил игру, решающий мяч забил. Он был в большом порядке», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
Игорь Дивеев сравнил свои функции в «Зените» и ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android