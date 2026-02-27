Радимов — о матче с «Балтикой»: классные команды должны дожимать, что «Зенит» и сделал

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Балтикой» (1:0).

«Есть такая фраза: «Тремя очками больше, одной игрой меньше». Сейчас «Зенит» вышел на первое место. Классные команды должны дожимать такие игры, что «Зенит» и сделал.

Новичкам «Зенита» ещё надо адаптироваться. Видно, что тому же Дурану нужно время.

Луис Энрике изменил игру, решающий мяч забил. Он был в большом порядке», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.