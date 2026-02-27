Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: «Зенит» поздравил Семака с 50-летием в раздевалке команды

Видео: «Зенит» поздравил Семака с 50-летием в раздевалке команды
Комментарии

Пресс-служба «Зенита» в соцсетях опубликовала видео поздравления главного тренера команды Сергея Семака с 50-летием, которое состоялось в раздевалке санкт-петербургской команды.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Зенит» в социальной сети «ВКонтакте».

Российскому специалисту подарили торт с его изображением. В ролике видно, что, в частности, Семака поздравил председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

В пятницу, 27 февраля, в день рождения Семака, сине-бело-голубые со счётом 1:0 победили «Балтику» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч в игре забил нападающий Луис Энрике. Благодаря этой победе «Зенит» с 42 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ, однако у «Краснодара» (40) есть матч в запасе.

Материалы по теме
«Самый большой страх — потерять рассудок». Откровения Семака — не только о «Зените»
Эксклюзив
«Самый большой страх — потерять рассудок». Откровения Семака — не только о «Зените»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android