Видео: «Зенит» поздравил Семака с 50-летием в раздевалке команды

Пресс-служба «Зенита» в соцсетях опубликовала видео поздравления главного тренера команды Сергея Семака с 50-летием, которое состоялось в раздевалке санкт-петербургской команды.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Зенит» в социальной сети «ВКонтакте».

Российскому специалисту подарили торт с его изображением. В ролике видно, что, в частности, Семака поздравил председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

В пятницу, 27 февраля, в день рождения Семака, сине-бело-голубые со счётом 1:0 победили «Балтику» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч в игре забил нападающий Луис Энрике. Благодаря этой победе «Зенит» с 42 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ, однако у «Краснодара» (40) есть матч в запасе.

