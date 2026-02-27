Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Шабаб — Аль-Хиляль, результат матча 27 февраля 2026, счет 3:5, 24-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» в 24-м туре саудовской Про-Лиги
Комментарии

Завершился матч 24-го тура Саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Шабаб» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Аль-Шабаб — Принц Халид бин Султан» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Себастьян Гисхамер. Игра закончилась со счётом 5:3.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 24-й тур
27 февраля 2026, пятница. 22:00 МСК
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Окончен
3 : 5
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Браунхилл – 13'     1:1 Канно – 19'     1:2 Аль-Булайхи – 31'     2:2 Хамдалла – 44'     2:3 Кулибали – 45+3'     2:4 Мандаш – 48'     2:5 Леонардо – 52'     3:5 Адли – 75'    

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Джош Браунхилл на 13-й минуте. Хавбек гостей Мохаммед Канно сравнял счёт на 19-й минуте. Защитник «Аль-Шабаба» Али Аль-Булайхи отправил мяч в свои ворота на 31-й минуте. На 44-й минуте нападающий хозяев поля Абдерразак Хамдалла вновь восстановил равенство в счёте. В конце первого тайма на 45+3-й минуте защитник Калиду Кулибали вывел «Аль-Хиляль» вперёд. Во втором тайме на 48-й минуте Султан Мандаш забил четвёртый гол гостей. На 52-й минуте форвард «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо сделал счёт 2:5. На 75-й минуте хавбек Ясин Адли установил окончательный счёт – 3:5.

Таким образом, «Аль-Хиляль» набрал 58 очков в 24 встречах и занимает второе место в таблице. «Аль-Шабаб» с 25 очками располагается на 12-й строчке. Первое место занимает «Аль-Ахли», в активе которого 59 очков.

Календарь Саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
