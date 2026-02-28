Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Это смешно». Максим Петров — об отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»

«Это смешно». Максим Петров — об отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Максим Петров отреагировал на эпизод с отменённым голом калининградской команды в матче с «Зенитом» (1:0) в 19-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Это смешно. Я считаю, что должны были засчитать гол. А вы так не считаете? Мнения разнятся? А там есть в чём разниться? Мне кажется, что нет», — приводит слова Петрова «Советский спорт».

На 75-й минуте защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол, однако мяч был отменён после просмотра VAR. Нападающий калининградской команды Брайан Хиль оказался в офсайде.

Фото: Кадр трансляции

«Балтика» заработала 35 очков после 19 матчей чемпионата России и располагается на пятой строчке. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева встретятся с «Ростовом» (7 марта).

«Абсолютно несправедливый итог». «Балтика» — о поражении в матче РПЛ с «Зенитом»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
