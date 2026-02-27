Мостовой назвал двух лучших игроков «Спартака» первой части сезона РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал двух лучших игроков красно-белых в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Выбор между Барко и Маркиньосом. Угальде отпадает из-за провала в начале сезона. Мне близки эти позиции, на которых я тоже всю жизнь играл. Плюс я понимаю, что на этих позициях намного сложнее играть», — сказал Мостовой в интервью на YouTube-канале «100% Мяса».

В нынешнем сезоне Барко провёл за клуб в чемпионате России 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отметился тремя результативными передачами. Маркиньос отыграл 15 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал три результативные передачи.