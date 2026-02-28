Скидки
Президент «Барселоны» отреагировал на итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, где сине-гранатовым предстоит встретиться с «Ньюкаслом».

«Нам мог достаться «ПСЖ», но достался «Ньюкасл». Английские клубы очень сильны. Мы знаем, что они всегда конкурентоспособны в этих соревнованиях. Понимаем, что будет сложно, но сейчас у нас очень талантливая команда, которая начинает набирать опыт, необходимый для подобных решающих стадий», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Первый матч между командами состоится 10 марта в Англии. Игра начнётся в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 18 марта в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме Френки де Йонга

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

