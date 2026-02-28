«Ланс» и «Страсбург» сыграли вничью в 24-м туре Лиги 1

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Страсбургом» и «Лансом». Игра прошла на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Клеман Тюрпен. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Хоакин Паничелли. Нападающий хозяев поля отличился на 18-й минуте. Во втором тайме на 62-й минуте полузащитник «Ланса» Мамаду Сангаре сравнял счёт. На 65-й минуте защитник «Страсбурга» Маланг Сарр забил гол, но взятие ворот было отменено после вмешательства VAR.

После 24 матчей французского чемпионата «Ланс» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбург» располагается на седьмой строчке, у команды в активе 35 очков.