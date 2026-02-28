Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол

Страсбург — Ланс, результат матча 27 февраля 2026, счет 1:1, 24-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ланс» и «Страсбург» сыграли вничью в 24-м туре Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Страсбургом» и «Лансом». Игра прошла на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Клеман Тюрпен. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
27 февраля 2026, пятница. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 1
Ланс
Ланс
1:0 Паничелли – 18'     1:1 Сангаре – 62'    

Первый гол в матче забил Хоакин Паничелли. Нападающий хозяев поля отличился на 18-й минуте. Во втором тайме на 62-й минуте полузащитник «Ланса» Мамаду Сангаре сравнял счёт. На 65-й минуте защитник «Страсбурга» Маланг Сарр забил гол, но взятие ворот было отменено после вмешательства VAR.

После 24 матчей французского чемпионата «Ланс» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбург» располагается на седьмой строчке, у команды в активе 35 очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
