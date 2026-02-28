Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вулверхэмптон — Астон Вилла, результат матча 27 февраля 2026, счет 2:0, 28-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» проиграла «Вулверхэмптону», идущему на последнем месте в таблице АПЛ
Комментарии

Завершён матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла». Встреча состоялась на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
27 февраля 2026, пятница. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Гомес – 61'     2:0 Гомеш – 90+8'    

Первый гол в матче забил Жоао Гомес. Полузащитник «Вулверхэмптона» отличился на 61-й минуте. В конце встречи на 90+8-й минуте хавбек Родригу Гомеш забил второй гол хозяев поля.

После этой игры «Астон Вилла» с 51 очком располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с 13 очками находится на последнем, 20-м месте.

В следующем туре «Астон Вилла» 4 марта встретится с «Челси», «Вулверхэмптон» 3 марта сыграет с «Ливерпулем».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Моуринью, Тедеско и команда Виллаш-Боаша непобедимы! Кто может пройти сезон без поражений
Моуринью, Тедеско и команда Виллаш-Боаша непобедимы! Кто может пройти сезон без поражений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android