«Астон Вилла» проиграла «Вулверхэмптону», идущему на последнем месте в таблице АПЛ

Завершён матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла». Встреча состоялась на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Жоао Гомес. Полузащитник «Вулверхэмптона» отличился на 61-й минуте. В конце встречи на 90+8-й минуте хавбек Родригу Гомеш забил второй гол хозяев поля.

После этой игры «Астон Вилла» с 51 очком располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с 13 очками находится на последнем, 20-м месте.

В следующем туре «Астон Вилла» 4 марта встретится с «Челси», «Вулверхэмптон» 3 марта сыграет с «Ливерпулем».