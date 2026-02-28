Скидки
Александр Мостовой: Пруцев у меня бы играл, такой «мини-Хави»

Александр Мостовой: Пруцев у меня бы играл, такой «мини-Хави»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Локомотива» Даниле Пруцеве.

«Если бы я был в «Спартаке», то Пруцев у меня бы играл. Я бы не отдавал его в «Локомотив». Он в «Локомотиве» стал игроком основного состава. У него есть хорошие качества для центрального полузащитника. С мячом работает хорошо, двигается. Такой «мини-Хави» и внешне немного похож», — сказал Мостовой в интервью на YouTube-канале «100% Мяса».

В августе 2025 года Пруцев перешёл в московский «Локомотив» из «Спартака» на правах аренды без права выкупа. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.

