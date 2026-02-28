Скидки
Главная Футбол Новости

Шнякин разобрал эпизод с отменённым голом «Балтики» в ворота «Зенита»

Шнякин разобрал эпизод с отменённым голом «Балтики» в ворота «Зенита»
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о моменте с отменённым голом «Балтики» в ворота «Зенита» в матче 19-го тура Мир РПЛ (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

На 75-й минуте защитник калининградской команды Кевин Андраде забил гол, однако мяч был отменён после просмотра VAR. Нападающий гостей Брайан Хиль оказался в офсайде.

Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

«По-моему, всё здесь понятно. В растерянности от того, что так много людей — в том числе коллег-блогеров — забывают, что такое проекция, ракурс, и не понимают, «почему красные и синие линии сквозь бутсы идут». Идёт калибровка картинки на мониторе, выбирают момент паса. Потом на тачпаде VAR-арбитр находит ближние к линии ворот точки тела защитника и нападающего. Мантуан тут, как видите, в воздухе, VAR-арбитр поставил точку на пятке. Ну, прыгает человек, поэтому линия проводится по проекции точки на этой пятке. А в том, что Хиль перекрывает вратаря, у меня сомнений нет. Адамов вытянул шею.

Но всё равно никто никогда до конца этим китайским линиям верить не будет. Ничего не изменится, пока автоматическую систему не купят. «Зенит», напомню, также спорил насчёт гола Мартинса за «Спартак». Надо тратиться лиге.

Ну а «Балтика» заслуживала минимум ничью, конечно. Оба поражения — от ЦСКА и «Зенита» — обидно получили в гостях в концовках. И второй тайм калининградцы проводили сильнее», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Комментарии
