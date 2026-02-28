Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти вызовет Сантоса на ЧМ-2026, игрок «Зенита» уже включён в список — ESPN

Анчелотти вызовет Сантоса на ЧМ-2026, игрок «Зенита» уже включён в список — ESPN
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызовет крайнего защитника и капитана «Зенита» Дугласа Сантоса для участия на чемпионате мира 2026 года, который состоится грядущим летом. Об этом сообщает аккаунт The Touchline в соцсети Х со ссылкой на бразильский ESPN.

По информации источника, Анчелотти уже включил игрока сине-бело-голубых в список из 18 футболистов, которые войдут в заявку национальной команды на мировое первенство. На текущий момент свободными остаются восемь мест.

Чемпионат мира 2026 года может стать первым большим турниром для Сантоса в составе сборной Бразилии. За взрослую национальную команду 31-летний футболист провёл три матча.

Материалы по теме
Эксклюзив
Педро рассказал, как в Бразилии восприняли дебют капитана «Зенита» Дугласа в сборной

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android