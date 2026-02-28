Анчелотти вызовет Сантоса на ЧМ-2026, игрок «Зенита» уже включён в список — ESPN

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызовет крайнего защитника и капитана «Зенита» Дугласа Сантоса для участия на чемпионате мира 2026 года, который состоится грядущим летом. Об этом сообщает аккаунт The Touchline в соцсети Х со ссылкой на бразильский ESPN.

По информации источника, Анчелотти уже включил игрока сине-бело-голубых в список из 18 футболистов, которые войдут в заявку национальной команды на мировое первенство. На текущий момент свободными остаются восемь мест.

Чемпионат мира 2026 года может стать первым большим турниром для Сантоса в составе сборной Бразилии. За взрослую национальную команду 31-летний футболист провёл три матча.

