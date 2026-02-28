«Они устали, им не хватает энергии». Экс-игрок сборной Франции — о «ПСЖ»

Бывший игрок «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен скептически высказался о текущей форме парижского клуба.

«В этой раздевалке сейчас довольно вяло по сравнению с прошлым годом. Они устали, им не хватает энергии! Видно, что не хватает выносливости. Иногда у них есть желание, это правда, у них есть настрой. Они всегда держатся, даже когда становится тяжело. Луис Энрике часто об этом говорит. Внутри команды происходят вещи, которые мы не всегда видим, и они не идут на пользу форме команды и командному духу», — приводит слова Ротена RMC Sport.

После 23 матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. В субботу, 28 февраля, команде предстоит провести матч 24-го тура Лиги 1 с «Гавром».