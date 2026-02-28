Скидки
Монако — Анже. Прямая трансляция
21:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Игроки поздравляли Семака с юбилеем, Сухой мешал Венделу. Фото победы «Зенита»

27 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился матч 19-го тура Мир РПЛ, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 75-й минуте защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол, но он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 87-й минуте гол забил нападающий «Зенита» Луис Энрике.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

Лучшие кадры матча «Зенит» — «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

