Аршавин: Семак может соревноваться только с Романцевым. Или Романцев — с ним

Заместитель председателя правления петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил достижения Сергея Семака во время карьеры профессионального футболиста и в качестве главного тренера сине-бело-голубых, сравнив их с известным экс-наставником «Спартака» Олегом Романцевым.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

— Если его описывать, то это большой трудяга. Славен он всегда был этим.

— Перекрыл ли он свои достижения во время карьеры игрока уже как тренер?
— В целом да. Или близок к этому. Когда ты шесть раз выигрываешь чемпионат России как тренер, то можешь соревноваться только с Романцевым. Или Романцев может соревноваться с ним, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В пятницу, 27 февраля, в день 50-летия Семака, сине-бело-голубые со счётом 1:0 победили «Балтику» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Сергей Семак является пятикратным чемпионом России в качестве игрока, выступая за ЦСКА, «Рубин» и «Зенит». Он также становился бронзовым призёром чемпионата Европы. В 2018 году Семак возглавил петербургский клуб, под его руководством команда шесть сезонов подряд выигрывала чемпионат России, дважды завоёвывала Кубок России и пять раз становилась обладателем Суперкубка страны. «Спартак» под руководством Олега Романцева девять раз становился чемпионом страны.

Видео: «Зенит» поздравил Семака с 50-летием в раздевалке команды
