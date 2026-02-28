Павел Мамаев высказался о соперниках сборной России в мартовских матчах

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев оценил деятельность РФС по организации товарищеских матчей для национальной команды высказался о соперниках в мартовских матчах.

«Не хочу разводить демагогию о соперниках сборной России. Хорошо, что ребята играют. И национальная команда получает игровую практику. РФС делает всё, что от него зависит. Всем хочется видеть сильных и именитых соперников. Но от меня и от вас договорённости не зависят. Если я скажу о своих желаниях в этом вопросе, это ни на что не повлияет», — приводит слова Мамаева Metaratings.ru.

В марте россияне проведут два спарринга. 27 числа в Краснодаре команда встретится с Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с четвертьфиналистом Кубка Африки — сборной Мали. Оба матча пройдут в рамках серии BetBoom.