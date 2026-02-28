Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о победе в матче с «Балтикой»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике прокомментировал матч 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Я очень рад, что смогли сегодня победить, что я смог забить и помочь команде, потому что играли с «Балтикой», которая здорово защищается, здорово атакует. Понимали, что игра будет непростой. Но всё то время, что я был на скамейке запасных, следил за игрой, старался анализировать и понять, что могу привнести, если появлюсь на правом краю атаки. И благодаря своим игровым качествам, дриблингу, технике в одной из атак смог завершить момент. Очень рад, поздравляю всех с победой!», — приводит слова Энрике пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.