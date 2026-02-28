Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о победе в матче с «Балтикой»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о победе в матче с «Балтикой»
Комментарии

Нападающий «Зенита» Луис Энрике прокомментировал матч 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Я очень рад, что смогли сегодня победить, что я смог забить и помочь команде, потому что играли с «Балтикой», которая здорово защищается, здорово атакует. Понимали, что игра будет непростой. Но всё то время, что я был на скамейке запасных, следил за игрой, старался анализировать и понять, что могу привнести, если появлюсь на правом краю атаки. И благодаря своим игровым качествам, дриблингу, технике в одной из атак смог завершить момент. Очень рад, поздравляю всех с победой!», — приводит слова Энрике пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
«Зенит» обыграл «Балтику» в первом матче после возобновления РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android