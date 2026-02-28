«Те, кто посчитают их выскочками, — держитесь». Ловчев — о перспективах «Балтики» в РПЛ

Ветеран «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о перспективах «Балтики» под руководством главного тренера Андрея Талалаева в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Напомним, в матче 19-го тура — первого после возобновления от зимней паузы — калининградский клуб с минимальным счётом 0:1 уступил «Зениту».

— Верите ли вы в сказку «Балтики»? Смогут они побороться за медали?

— Андрей Талалаев — мой давнишний друг, мы дружим семьями. Это один из лучших наших тренеров, потому что он много учился. Сейчас он, конечно, уже довольно-таки опытный тренер. Я был в эфире с людьми, которые говорили в начале чемпионата, что «Балтика» начнёт валиться через пару игр. «Балтика» никогда не была заметной фигурой до сегодняшнего времени, но в том, что Талалаев работает хорошо, что команда не провалится и не будет ниже десятого места, у меня сомнений нет. Я был в Калининграде, видел их работу.

Даже если что-то произойдёт, эта команда уже управляемая, она именно «талалаевская». Это же удивительный результат! Мало кто вообще очень сильно обращает внимание на то, что у них всего семь мячей (после игры с «Зенитом» стало восемь. — Прим. «Чемпионата») пропущено. Я в футболе уже больше 50 лет, но не помню ни одной такой команды! Была оборонительная команда, которой все восхищались, это «Рубин», когда они стали чемпионами. Но «Балтика» пропустила семь мячей за 18 туров (восемь мячей после 19 туров на данный момент. — Прим. «Чемпионата»), я в мире не помню таких команд, откровенно говоря. Тренер и команда работают очень хорошо. Они всё равно будут тревожить все команды. Те, кто посчитают, что «Балтика» выскочки, — держитесь, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

После 19 матчей чемпионата России калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.