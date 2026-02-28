Скидки
Луис Энрике высказался о праздновании гола в матче с «Балтикой»

Комментарии

Нападающий «Зенита» Луис Энрике прокомментировал празднование гола в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Это был очень счастливый момент для всех, потому что игра вполне могла закончиться и 0:0. Но мы в последний момент смогли забить. Все были очень рады, было видно, что вся команда в едином порыве празднует. Это было очень важно. Такой, очень показательный момент. Продолжим точно также с таким же настроением играть дальше и, надеюсь, таких счастливых моментов будет ещё очень много», — приводит слова Энрике пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место.

