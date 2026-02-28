Луис Энрике высказался о праздновании гола в матче с «Балтикой»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике прокомментировал празднование гола в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Это был очень счастливый момент для всех, потому что игра вполне могла закончиться и 0:0. Но мы в последний момент смогли забить. Все были очень рады, было видно, что вся команда в едином порыве празднует. Это было очень важно. Такой, очень показательный момент. Продолжим точно также с таким же настроением играть дальше и, надеюсь, таких счастливых моментов будет ещё очень много», — приводит слова Энрике пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место.