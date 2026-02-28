Скидки
Только четыре вратаря, выступающих за пределами топ-лиг, стоят дороже Агкацева — CIES

Только четыре вратаря, выступающих за пределами топ-лиг, стоят дороже Агкацева — CIES
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев попал в список самых дорогих вратарей не из топ-5 европейских лиг по расчётам Международного центра спортивных исследований (CIES).

Согласно данным портала, стоимость голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева составляет € 15,36 млн. Лишь четыре вратаря, играющих вне топ-5 европейских дивизионов, оцениваются выше: Анатолий Трубин («Бенфика») — € 38,99 млн, Диогу Кошта («Порту») — € 35,57 млн, Ром-Джейден Овусу-Одуро («Фейеноорд») — € 20,19 млн и Матей Коварж (ПСВ) — € 15,51 млн.

Фото: CIES

Агкацеву 24 года. Он является воспитанником «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных он выступает с 2021 года. Всего на его счету 78 матчей, в которых он пропустил 77 мячей и в 34 встречах отыграл «на ноль». В 2025 году он с «быками» завоевал чемпионство в РПЛ.

«Сложился идеальный расклад». Агкацев — об интересе «Спартака», «Динамо» и «Ростова»
