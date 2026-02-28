Луис Энрике рассказал, как поздравил Сергея Семака с победой

Нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал, как поздравил главного тренера клуба Сергея Семака с юбилеем после матча 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Всегда приятно, когда есть возможность поздравить главного тренера в такой день. Тем более очень хорошие отношения нас связывают. И всё время, что я в «Зените», он вёл много разговоров со мной. С Виллиамом тоже много общался. Я поблагодарил его за всю заботу и отеческую доброту, проявленную ко мне. Поздравляю его и всех нас с победой!», — приводит слова Энрике пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место.