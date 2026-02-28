Скидки
«Это была игра лидеров чемпионата». Гришин — о матче «Зенита» с «Балтикой»

«Это была игра лидеров чемпионата». Гришин — о матче «Зенита» с «Балтикой»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» одержал победу над «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Сам матч мне очень понравился, это была игра лидеров чемпионата. Я считаю, что это центральный матч тура. В первом тайме «Зенит» имел преимущество, но во втором тайме «Балтика» сыграла очень хорошо и владела мячом. Балтийцы смогли сохранить почти всех ключевых игроков в межсезонье, а отличная физическая готовность команды Талалаева не вызывала сомнений. Они зажали в тиски индивидуально сильных игроков «Зенита». Те шли в обыгрыш, но футболисты гостей сразу страховали друг друга», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

