Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Байером» в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Что ж, мы с нетерпением ждём следующего раунда. Мы заслужили право быть в числе лидеров, учитывая то, что мы сделали на групповом этапе. Теперь нам нужно проанализировать их игру и найти способы превзойти их, чтобы пройти в следующий раунд», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» встретится с леверкузенским «Байером». Матчи состоятся 11 и 17 марта.

Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.