Гришин прокомментировал отменённый гол «Балтики» в матче с «Зенитом»

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о спорном эпизоде с отменой гола «Балтики» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Судья хорошо отработал в этом матче. Было минимум остановок. Была игра на ходу. В наше время, когда не было VAR, отменённый гол «Балтики» засчитали бы, но мы живём в эпоху видеоповторов, и по судейским меркам там было положение «вне игры», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол в ворота «Зенита» на 75-й минуте очного матча, однако мяч был отменён после просмотра VAR. Нападающий гостей Брайан Хиль оказался в офсайде. Отметим, победный мяч санкт-петербургская команда забила на 87-й минуте встречи. Автором гола стал Луис Энрике.

Фото: офсайд, из-за которого отменили гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче РПЛ
«Это была игра лидеров чемпионата». Гришин — о матче «Зенита» с «Балтикой»
Комментарии
