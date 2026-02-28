Гришин прокомментировал отменённый гол «Балтики» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о спорном эпизоде с отменой гола «Балтики» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Судья хорошо отработал в этом матче. Было минимум остановок. Была игра на ходу. В наше время, когда не было VAR, отменённый гол «Балтики» засчитали бы, но мы живём в эпоху видеоповторов, и по судейским меркам там было положение «вне игры», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол в ворота «Зенита» на 75-й минуте очного матча, однако мяч был отменён после просмотра VAR. Нападающий гостей Брайан Хиль оказался в офсайде. Отметим, победный мяч санкт-петербургская команда забила на 87-й минуте встречи. Автором гола стал Луис Энрике.