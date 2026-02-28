«Ощутили, что такое РПЛ». Семшов высказался об игре новичков «Зенита» Дурана и Джона Джона

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о первом официальном матче в Российской Премьер-Лиге новичков «Зенита» Джона Дурана и Джона Джона. Их дебют в РПЛ состоялся в матче 19-го тура с «Балтикой» (1:0). Оба футболиста вышли в стартовом составе сине-бело-голубых и были заменены на 61-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.

«Мы увидели то, что ожидали увидеть. «Балтика» — хорошая, неуступчивая команда. Она провела шикарный матч. «Зенит» тоже старался, но победа далась ему очень тяжело. Новичкам «Зенита» Дурану и Джон Джону было очень тяжело. Они ощутили, что такое российский чемпионат, повиснув на оборонительных редутах «Балтики», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, нападающий Джон Дуран присоединился к российской команде в рамках аренды из саудовского «Аль-Насра». Полузащитник Джон Джон перешёл в санкт-петербургский клуб на постоянной основе, покинув «Ред Булл Брагантино».