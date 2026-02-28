Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о форме Виктора Дьёкереша

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал форму нападающего клуба Виктора Дьёкереша.

«Мы знаем его сильные стороны, он, без сомнения, невероятный нападающий. Нам нужно развивать его сильные стороны, нам нужно лучше его понимать, ему нужно лучше понимать команду и лигу, и я думаю, что мы на верном пути. Я знаю, какие требования он предъявляет к себе, какие ожидания возлагает на команду. Я уверен в нём, потому что часто спрашиваю наших защитников, когда им приходится тренироваться против наших игроков: как вы к этому относитесь? Это действительно хороший способ понять, насколько хорош тот или иной игрок и как его защищать», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету форварда 15 забитых мячей и две результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах за «Арсенал».