Корнеев объяснил, чего не хватает новичкам «Зенита» Джону и Дурану после игры с «Балтикой»

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о первом официальном матче в Российской Премьер-Лиге новичков «Зенита» Джона Дурана и Джона Джона. Их дебют в РПЛ состоялся в матче 19-го тура с «Балтикой» (1:0). Оба футболиста вышли в стартовом составе сине-бело-голубых и были заменены на 61-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.

«Игра была динамичная, «Балтика» была в своем репертуаре: практически не давала шансов. Для первого матча чемпионата после зимнего перерыва это была чудесная игра. Пока видно, что новичкам Дурану и Джону Джону не хватает ритма. Им сложно было под прессингом. Пока они не вышли на свой пик», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, нападающий Джон Дуран присоединился к российской команде в рамках аренды из саудовского «Аль-Насра». Полузащитник Джон Джон перешёл в санкт-петербургский клуб на постоянной основе, покинув «Ред Булл Брагантино».