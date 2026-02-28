Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Челси» в АПЛ

Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Челси» в АПЛ
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал предстоящий матч с «Челси» в АПЛ.

«Мы понимаем важность игры и знаем, с какой командой нам предстоит встретиться. Нам просто нужно как следует подготовиться, чтобы иметь все шансы на победу. Как я всегда говорю, больше ничего не поделаешь. То, что мы делали две недели или два года назад, не имеет значения. Каждая игра и каждый контекст уникальны, потому что состав игроков может меняться, настроение команд может быть разным, ставки могут быть разными, и мы к этому готовы», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету форварда 15 забитых мячей и две результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах за «Арсенал».

Материалы по теме
Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Байером» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android