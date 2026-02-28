Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Челси» в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал предстоящий матч с «Челси» в АПЛ.

«Мы понимаем важность игры и знаем, с какой командой нам предстоит встретиться. Нам просто нужно как следует подготовиться, чтобы иметь все шансы на победу. Как я всегда говорю, больше ничего не поделаешь. То, что мы делали две недели или два года назад, не имеет значения. Каждая игра и каждый контекст уникальны, потому что состав игроков может меняться, настроение команд может быть разным, ставки могут быть разными, и мы к этому готовы», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

